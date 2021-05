Oproep: zzp'ers die ervaring hebben met registratie gegevens Kamer van Koophandel

Amsterdam is de zzp-hoofdstad van Nederland. Veel Amsterdammers zijn werkzaam als freelancer of zelfstandig ondernemer. Dat doen ze op eigen initiatief, of omdat het werkveld daarom vraagt. Het AT5-panel doet onderzoek naar de registratie van persoongegevens bij de Kamer van Koophandel en zoekt contact met zzp'ers die hun ervaringen daarover met ons willen delen.

De gegevens van zzp’ers zijn al jarenlang online te vinden. Wie zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel (KvK), kiest namelijk niet alleen een bedrijfsnaam maar laat ook bijvoorbeeld een telefoonnummer en e-mailadres achter. De KvK is wettelijk verplicht om deze gegevens bij te houden in het Handelsregister.

Dit register is online te raadplegen. Na een korte zoektocht, kom je daardoor al snel bij iemands bedrijf terecht. Dan hoef je alleen nog een uittreksel te kopen om toegang te krijgen tot de gegevens. Bij zzp'ers gaat dat nog een stapje verder, omdat je vaak meteen te zien krijgt waar zij wonen. Want zzp'ers werken lang niet altijd vanuit een kantoorpand, waardoor ze geen vestigingsadres hebben. Daarom staat hun privéadres genoteerd.

Voorheen kochten bedrijven deze gegevens zelfs in bulk op. Na felle kritiek is de KvK al wel gestopt met het massaal doorverkopen van gegevens via het Adressenbestand Online. Maar een uittreksel kun je nog steeds kopen. Bijna elke zzp’er die zichzelf wel eens zoekt op Google, zal zijn of haar adres op andere websites hebben zien staan.

Gegevens beter beschermen

Nu is het dus wettelijk bepaald dat de KvK dergelijke gegevens bijhoudt in het Handelsregister. Dit moet onder meer voor zorgen voor ‘rechtszekerheid in het economische verkeer’. Maar het delen van deze gegevens kan ook vervelende situaties als gevolg hebben. Recent heeft dit zelfs geleid tot bedreigingen aan het adres van onder meer wetenschappers, politici, huisartsen en kunstenaars. Een groep zzp’ers is daarom een actie gestart en vraagt daarin om aanpassing van de wet, zodat de gegevens van zzp’ers beter beschermd worden.

Deel je ervaring!

Omdat er in Amsterdam zoveel zzp’ers wonen, zijn we benieuwd naar hun ervaringen. Ben jij freelancer of zelfstandig ondernemer en heb je inderdaad wel eens vervelende telefoontjes gekregen omdat je gegevens openbaar waren? Of ben je zelfs bedreigd op je privéadres? Of heeft het Handelsregister je juist veel gebracht? Laat het ons weten! Mail je ervaringen naar [email protected]. We gaan vertrouwelijk met je gegevens om.