Koud en nat pinksterweekend op komst

Ook het Pinksterweekend verloopt vermoedelijk koud en nat. Voor Amsterdammers die uitkeken naar een zonnig weekend hebben meteorologen een sombere boodschap. Dagelijks is er kans op buien, mogelijk ook met wat hagel of onweer. Daarnaast is het fris voor de tijd van het jaar met een tempratuur rond de 15 graden.

Dat meldt Weeronline.

Het lange pinksterweekend gaat vrijdag en zaterdag van start met ronduit wisselvallig weer. Geregeld trekken buien over het land en het kan soms behoorlijk doorregenen. Bij deze buien kan ook wat hagel of onweer voorkomen. De temperatuur zal tijdens het weekend ongeveer 15 graden zijn. Normaal gesproken is het in deze tijd van het jaar rond de 17 en 20 graden.

Misschien een beetje zon

Zaterdagavond gaat het minder hard waaien, waardoor het weer iets rustiger zal worden. De kans op buien blijft aanwezig, maar er zijn ook droge perioden met meer ruimte voor de zon. Met temperaturen van 13 tot 15 graden blijft het aan de frisse kant. Door de afwezigheid van de wind kan het in de middag erg prettig zijn in de zon. Voor Amsterdammers die op het terras zullen gaan zitten, tijdens het doorbreken van de zon moeten oppassen. "Vooral aan het begin van de middag moet de kracht van de zon niet onderschat worden. Met zonkracht 4 kan een onbeschermde huid binnen een uur verbranden", aldus Weeronline.