Van Sportpark Middenmeer naar Zeist: volgt Marianne van Leeuwen Eric Gudde op bij de KNVB?

Vice-voorzitter Huub Wilbrink: "Als dit doorgaat zijn we enorm trots, maar we willen niet op de zaken vooruit lopen."

Van Leeuwen is sinds 2014 voorzitter van AVV Zeeburgia, een club op Sportpark Middenmeer in Oost met veel jeugdteams. Het voorzitterschap van de Amsterdamse amateurvoetbalclub is een nevenfunctie voor Van Leeuwen, die werkt als commissaris van de Sligro Food Group en Technische Unie en voorzitter is van de raad van commissarissen van Van Egmond Groep. Ook is ze sinds 2017 lid van de Sportraad Amsterdam.

Hofleverancier van Ajax

Met 100 spelers die uiteindelijk van Zeeburgia naar de landskampioen overstapten - van wie 35 spelers uiteindelijk een profcontract tekenden- kan je de club uit Oost eigenlijk wel 'de hofleverancier' van Ajax noemen. Zo legden Kenny Tete, Ryan Gravenberch en Stanley Menzo de basis voor hun professionele carrière bij Zeeburgia.