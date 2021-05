Gewapende man overvalt tweedehandswinkel aan de Kinkerstraat

Op zondag 20 september komt de overvaller rond 12.30 uur in beeld van een bewakingscamera bij de ingang van de winkel. Langs de schappen rent hij in de richting van de kassa. In zijn hand heeft hij een zwart mes, daarmee bedreigt hij twee medewerkers die bij de kassa staan. ''Hij schreeuwt om telefoons en spullen, en dat de medewerkers het deurtje naar de ruimte achter de balie open moeten doen. Een van de medewerkers doet het deurtje open, beiden krijgen ze de opdracht om naar achteren te lopen'', zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam.

De overvaller loopt achter langs de balie en stopt vervolgens meerdere telefoons in zijn rugtas. Als hij klaar is, ritst hij de tas dicht en rent de winkel uit. Over de Kinkerstraat vlucht hij via de Ten Katestraat naar de Borgerstraat richting de Nicolaas Breetsstraat. ''Het zijn angstige momenten voor de medewerkers. Oog in oog staan met een overvaller met een mes is niet niks. Wij hopen dat, ondanks dat het gezicht van de man niet goed te zien is, mensen hem herkennen aan de hand van zijn kleding of misschien de blauwe rugzak.

Signalement

De overvaller droeg een zwarte jas met capuchon, met daaronder een lichtkleurige klep van een pet.

Hij had een zwarte broek en zwarte schoenen aan, een lichtkleurig mondkapje op en mogelijk lichtkleurige handschoenen. Verder had hij een blauwe rugzak bij zich.