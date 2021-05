Grote metrostoring werd wederom veroorzaakt door 'bug in het systeem'

De grote storing van afgelopen zondag waarbij het hele metronetwerk voor de derde keer volledig plat lag, werd veroorzaakt door een 'bug' in het nieuwe treinbeveiligingssysteem. Ook de voorgaande twee grote storingen werden door dergelijke bugs veroorzaakt.

Dat heeft Egbert de Vries, verantwoordelijk wethouder en voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam, gisteravond laten weten in een vergadering van de Regio Raad. "We hadden gehoopt dat het vlekkeloos zou gaan, dat is nog niet zo", aldus De Vries. Hij noemt de storingen "heel vervelend".

Nieuwe functies

Het beveiligingssysteem, CBTC, wordt al in zo'n 60 andere steden in de wereld gebruikt, maar in Amsterdam gaat het volgens De Vries om een unieke situatie. De Franse leverancier van het systeem moest daardoor een groot aantal functies en mogelijkheden inbouwen, waardoor volgens De Vries problemen kunnen ontstaan die zich elders niet hebben voorgedaan.

Op 12 april liep het computersysteem van de verkeersleiders vast. Daardoor stonden alle metro's zo'n drie uur stil. Op 18 en 25 april werd het systeem weer gebruikt, ondanks dat bekend was dat de software een fout bevatte. De eerste dag ging het volgens De Vries 'relatief goed', maar op 25 april ging het weer fout. Net als afgelopen zondag moest daarna het systeem volledig worden gereset. Na een uur konden de metro's weer rijden.

CBTC

Op de Noord/Zuidlijn werkt CBTC al. Het was de bedoeling dat het systeem op de andere lijnen voor de lancering van de Noord/Zuidlijn zou worden ingevoerd, maar dat lukte niet. De wethouder schreef eerder dat er de afgelopen jaren getest is, maar dat de mogelijkheden beperkt waren. Daarom is er gekozen voor een 'gefaseerde ingebruikname', wat betekent dat het systeem sinds eind februari alleen op een aantal losse dagen werd gebruikt.

Voorlopig wordt er alleen op zondagen en soms op maandagen met het nieuwe systeem gereden op de overige metrolijnen, maar de bedoeling is dat dat de komende tijd wordt uitgebreid naar meer dagen van de week. De Vries verwacht dat het nieuwe systeem in augustus goed genoeg werkt om er helemaal op over te gaan.

Boete

Het GVB krijgt doorgaans een boete als er te veel verstoringen optreden. De Vries laat weten dat storingen veroorzaakt door problemen aan het treinbeveiligingssysteem niet worden meegerekend. Voor Beter OV eiste na de metrostoring van afgelopen zondag de stopzetting van de tests met het nieuwe treinbeveiligingssysteem. De reizigersorganisatie pleit voor het nachtelijk rijden met het systeem totdat alle problemen zijn verholpen.