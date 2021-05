OM in hoger beroep in zaak doodschieten Bas van Wijk

Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak in de zaak rond de dodelijke schietpartij bij de Nieuwe Meer. Gisteren veroordeelde de rechtbank Samir el Y. tot 9 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging voor het doodschieten van de 24-jarige Bas Van Wijk, terwijl het OM 18 jaar en tbs had geëist.

Door een vormfout van het OM werd de verdachte veroordeeld voor doodslag, en niet voor het juridisch zwaardere 'gekwalificeerde doodslag'. Op de tenlastlegging zou per ongeluk de tijd en datum van het delict weggevallen zijn. Het OM zegt deze fout in hoger beroep te kunnen herstellen.

Gisteren vertelde de advocaat van de nabestaanden van Bas van Wijk al dat hij uitging van een hoger beroep vanwege de lage straf: "Het belangrijkste is dat mijn cliënten zeggen: dit doet geen recht aan wat er hier in deze stad is gebeurd. De familie vindt dit ongebrijpelijk."