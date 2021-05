Herinrichting Asterweg begin november klaar: "Weliswaar met enige vertraging"

Wanneer wij op het kruispunt aankomen hangen de regenwolken al in de lucht maar de werkmannen werken gewoon door. We spreken één van de mannen over het hoe het is om te werken aan het project. "Leuke klus, sta er nu een klein jaartje. Het is een gezellige groep", vertelt hij in zijn door hem zelf versierde graafmachine.

Wat het project aan de Asterweg inhoudt legt Kuipers nog even kort uit: "De Asterweg is een belangrijke weg in Buiksloterham, die we naar 50 km/u veiligheid gaan upgraden. We gaan vrijliggende fietspaden maken en het snel verkeer wordt gescheiden van het langzaam verkeer."

Op dit moment wordt de kruising heringericht en worden de kabels en leidingen onder de grond vernieuwd. "We zijn bezig op de kruising met het vervangen van het riool. We zijn drains en warmteleidingen aan het aanbrengen en oude fundaties uit de grond aan het halen", aldus Kuipers.