Halsema doneert namens Amsterdam 7500 euro aan corona-actie Giro555

Met 'Samen in actie tegen Corona' zamelen de samenwerkende hulporganisaties geld in om de corona-pandemie in kwetsbare landen tegen te gaan. "Het probleem is niet zozeer het vaccineren, maar wel hoe komen die vaccins bij de mensen", legt Nina Schmitz van Giro555 uit. "Het geld gaat bijvoorbeeld naar het opleiden van gezondheidsmedewerkers, voorlichtingscampagnes of er voor zorgen dat de vaccinaties ook daadwerkelijk bij de mensen komen."

Volgens cabaretier en ambassadeur Dolf Jansen van Oxfam Novib is het geld hard nodig. "Als je kan, steun dan de mensen die niet zoals wij even om de hoek een prik halen, maar ergens in de binnenlanden van weet-ik-veel-waar wonen. Die mensen hebben ook vaccinaties nodig", aldus Jansen.