Een groen dak op alle woonboten? ''Dan hebben we er een Vondelpark aan groen bij in de stad''

Amsterdammer Veron Koster is al jarenlang de gelukkige eigenaar van een groen dak op haar woonboot. Het groene dak heeft volgens haar niet alleen voordelen voor de aanblik van haar woning, maar ook talloze nuttige functies. Ze spoort andere bewoners van woonboten dan ook aan om ook groen aan te leggen op hun dak: ''Het is echt een verrijking van de stad.''

Koster zet zich als vrijwilliger in voor de stichting Grachten van Smaragd. De stichting heeft een duidelijk doel voor ogen: voordat Amsterdam in 2025 zijn 750e verjaardag viert moet iedere woonark in de stad van een groen dak zijn voorzien. De gemeente steunt het initiatief en heeft de stichting een buurtbudget van 40.000 euro gegeven. Als woonbooteigenaren besluiten een groen dak aan te leggen, kan uit dat budget een deel worden gefinancierd. Ook heeft de gemeente een eigen budget om bij te dragen aan het aanleggen van groen op woonboten. Volgens Koster subsidieert de gemeente in de meeste gevallen vijftig procent van de aanlegkosten. Van de resterende vijftig procent vergoedt Grachten van Smaragd nog eens de helft uit het buurtbudget. Woonbootbewoners betalen dus uiteindelijk maar een kwart van het totale aanlegbedrag zelf.

Isolatie of verkoeling Zo'n groen dak brengt volgens Koster allerlei voordelen met zich mee. Niet alleen vindt ze het een mooi gezicht, ook zorgt het in de winter voor isolatie in haar woning en in de zomer juist voor verkoeling: ''Het zijn een paar graden, maar alle kleine beetjes helpen.'' Het aanleggen van een groen dak is binnen een dagdeel geregeld en het onderhoud ervan vergt volgens Koster ook maar weinig moeite: ''Af en toe gooi ik er een emmer water overheen, maar dat is het wel. Als ik het kan, kan iedereen het.''

Quote ''Als op iedere woonboot een groen dak komt te liggen, hebben we er een Vondelpark aan groen bij in de stad'' veron koster