Stad NL V Danser Ahmad Joudeh treedt op tijdens het Songfestival: "Ik ben zo excited!"

De Amsterdamse danser Ahmad Joudeh treedt vanavond op tijdens de pauze van het Eurovisie Songfestival. Hij heeft er enorm veel zin in. “De repetities gaan goed en ik kan niet wachten om op het podium te staan.” Ahmad vertelt aan Rosalie Schilder van Wij Zijn Amsterdam dat het optreden voor hem veel betekent.

Ahmad had nooit kunnen denken dat hij ooit tijdens het Eurovisie Songfestival zou dansen. Hij is geboren als staatloze vluchteling in Syrië. Dit betekent dat hij leefde zonder paspoort en nationaliteit. Voordat hij naar Nederland kwam had hij nog nooit van het Songfestival gehoord. “Vroeger in Syrië was ik bezig met de oorlog.”

Quote "Mijn familie is heel blij voor mij dat ik op het Songfestival mag dansen." ahmad joudeh

Ondanks de oorlog is Ahmad nooit gestopt met dansen. Dat leverde hem uiteindelijk een uitnodiging op van het Nationaal Ballet in Nederland. En zo kon Ahmad naar Amsterdam komen en kreeg hij de Nederlandse nationaliteit. Vanavond staat hij op het podium van het Eurovisie Songfestival. Zijn familie is trots. "Ze steunen me enorm en zijn echt blij voor mij."

Quote "Ik vertegenwoordig met dit optreden ook alle vluchtelingen en mensen zonder nationaliteit." Ahmad joudeh

Toen Ahmad hoorde dat hij namens Nederland op het Eurovisie Songfestival mag dansen was hij heel blij en trots. ”Het betekent alles voor mij om hier op te treden en Nederland te vertegenwoordigen. Ik vertegenwoordig ook alle vluchtelingen en mensen zonder nationaliteit over de hele wereld.” De dans gaat over diversiteit en de kracht van verbintenis. De boodschap die Ahmad wil overbrengen is vrede en hoop voor iedereen op deze wereld.