Stad NL V Op zoek naar loden leidingen: "Moeilijk om de hele stad te doen"

De gemeente Amsterdam en stichting !WOON gaan 2.400 woningen in Amsterdam controleren op loden leidingen. Daarbij worden panden bezocht die vóór 1960 zijn gebouwd. Vooral voor vrouwen en kinderen kan lood in het drinkwater schadelijk zijn.

Ruurd-Jan Krol huurt een woning aan de Orteliusstraat in Amsterdam-West. Tien maanden geleden kreeg hij een brief van de gemeente. Daarin werd gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat er lood in drinkwater zit. "Er stond 'check even of het erin zit. En zo ja, waarschuw de verhuurder om het eruit te halen'. En dat heb ik gedaan." Inderdaad worden in de kruipruimte van Ruurd-Jan loden leidingen aangetroffen. Nu drinkt hij niet meer uit de kraan. "Al tien maanden niet. Ik haal mijn water nu in het park."

In de straat van Ruurd-Jan belt nu een klein team van stichting !WOON bij elke deur aan. Na de melding van Ruurd-Jan wordt het hele blok gecontroleerd op loden leidingen. Het gaat volgens Oscar Vrij van stichting !WOON om een pilot. "We zijn net begonnen. Het zal moeilijk worden om de hele stad te doen. We zijn aan het onderzoeken in welke buurten het het meest voorkomt, en in wat voor soort bouw. En al doende leren we. In Zuid troffen we in meer dan helft van de kruipruimtes lood aan, en in Oost ook in een paar woningen."

Quote "Bij wet is het niet verboden, maar het is wél een gebrek" laurens ivens, wethouder van wonen

De gemeente en stichting !WOON willen om te beginnen 2.400 woningen gaan controleren. Naar aanleiding van incidentele meldingen wordt uitgezocht in welke wijken de kans op lood in de drinkwaterleidingen aanwezig is. Woningverhuurders die vertikken de leidingen te laten vervangen krijgen de gemeente achter zich aan. Er is geen verbod op loden leidingen, maar dat betekent volgens wethouder Lauren Ivens niet dat de gemeente geen stok heeft om mee te slaan. "Bij wet is het niet verboden, maar het is wél een gebrek. En door een gebrek kan een huurder een huurverlaging afdwingen van wel zestig procent. En dat is natuurlijk wel iets waar je de verhuurder op kan wijzen." Inmiddels is de gemeente zo'n zeventig zaken gestart tegen woningverhuurders die weigeren loden drinkwaterleidingen te vervangen.

Bij Ruurd-Jan heeft de verhuurder de loden leidingen na lang aandringen laten vervangen. Nu moeten er nog wat tests worden uitgevoerd om te controleren of er echt geen lood meer in het water zit. En dus loopt Ruurd-Jan voor de zoveelste keer met zijn zeven plastic flessen naar het Rembrandtpark om ze bij een drinkwaterkraan te vullen. "Wat een armoede, hè?"