Stel viert diamanten huwelijk op de stoep in Buitenveldert

Het paar moest van de kinderen tot 13.00 boven blijven. Toen ze beneden kwamen werden ze verrast door ballonnen, champagne, taart en een bloemetje van stadsdeelvoorzitter van Zuid, Sebastiaan Capel. Het was wel nog even spannend of de stadsdeelvoorzitter langs zou kunnen komen.

"Corona inderdaad helaas. Normaliter doe ik het vaker. Maar nu de laatste tijd kan het wel weer op de drempel met alle voorzorgsmaatregelen." zegt Sebastiaan Capel. "Maar zo zie je maar weer dat liefde alles overwint." Na de felicitatie vraagt hij Nico en Edith hoe lang ze al in Amsterdam wonen.

Nico en Edith woonden al in Amsterdam toen ze elkaar leerden kennen. Ze waren namelijk buren in de Jan Steenstraat. Het sneeuwde op een gegeven dag. "Toen gingen we sneeuwballen gooien en toen hebben we meteen raak gegooid." Nico moet lachen.