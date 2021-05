KNVB draagt Zeeburgia-voorzitter Marianne van Leeuwen voor als directeur betaald voetbal

"We hebben volgens ons de beste kandidaat geselecteerd voor deze functie", zegt voorzitter betaald voetbal Jan Smit op de site van de KNVB.



"Dat ze een vrouw is, is qua geschiedenis natuurlijk bijzonder, maar het werd hoog tijd, het maakt haar in onze ogen daarom zelfs extra geschikt: het voetbal heeft, in lijn met de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal én de ontwikkelingen in de maatschappij, behoefte aan meer sterke vrouwen op belangrijke posities."

Lid van Amsterdamse Sportraad

"Ik zal er enorm trots op zijn als ik de komende jaren samen met anderen mag gaan werken aan het verder vooruitbrengen van het Nederlandse voetbal", zegt Van Leeuwen tegen de KNVB. "Maar ik ga er extern pas over in gesprek als de benoeming formeel een feit is." Dat is het geval als de benoeming op 18 juni tijdens een ledenvergadering bekrachtigd wordt.

Van Leeuwen is sinds 2014 voorzitter van AVV Zeeburgia, een club op Sportpark Middenmeer in Oost met veel jeugdteams. Het voorzitterschap van de Amsterdamse amateurvoetbalclub is een nevenfunctie voor Van Leeuwen, die werkt als commissaris van de Sligro Food Group en Technische Unie en voorzitter is van de raad van commissarissen van Van Egmond Groep. Ook is ze sinds 2017 lid van de Sportraad Amsterdam.