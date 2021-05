Halsema denkt later "geschokt" terug te kijken op ingrepen tijdens pandemie

Burgemeester Femke Halsema denkt dat zij in de toekomst af en toe geschokt zal terugkijken op de ingrepen die zij tijdens de coronapandemie heeft moeten doen. "De stad is nu al meer dan een jaar beklemd in vrij nauwe burgerlijke omgangsvormen."

Dat zegt ze in de vandaag gepubliceerde podcast 'Hoop in tijden van corona' van de Protestantse Kerk Amsterdam. "Ik heb nu ook heel vaak momenten dat ik denk: hoe is dit mogelijk? Dit had ik mij toch niet kunnen voorstellen toen ik burgemeester werd. Dat ik mijn handtekening onder een avondklok moest zetten die in principe vrijheidsontneming voor alle Amsterdammers betekent. "

Halsema stipt aan dat er in naoorlogs Amsterdam geen burgemeester is geweest die zulk soort vrijheidsbeperkende maatregelen aan zijn inwoners heeft moeten opleggen. "Ik kan dat goed rechtvaardigen vanwege de gezondheidsrisico's, maar de schok dat dit heeft moeten gebeuren overvalt mij nu wel eens en ik denk eigenlijk dat dat over vier of vijf jaar niet anders zal zijn. Ik denk eigenlijk dat die zich dan dieper heeft ingevreten."

Landelijke noodwet

Ze benadrukt dat ze "gewoon" uitvoering geeft aan een landelijke noodwet. "Maar ik zet mijn handtekening eronder en ik moet het ook handhaven. Dat doe ik met overtuiging, maar ook zoals ik aan het begin van de pandemie al heb gezegd, met gezonde tegenzin. Want ik vind het ook mijn plicht om mij elke dag te blijven realiseren hoe ongewoon deze situatie is."

De burgemeester zegt zich te realiseren dat zoveel mensen in deze crisistijd werden teruggeworpen op zichzelf en hun kleinste kringen, maar prijst hoe Amsterdammers daarmee omgaan. "Ik zal daarbij ook bedenken hoeveel solidariteit dat gaf, hoeveel initiatieven er eigenlijk waren, hoe aardig heel veel mensen ook zijn, hoe ze voor elkaar zorgen, hoeveel vrijwilligers zich gemeld hebben bij de voedselbank, daar kunnen we veel hoop aan ontlenen."

Tweede baan

Ze zegt verder in het gesprek dat ze er door de coronacrisis een tweede baan bij heeft gekregen, namelijk crisisbeheersing. "Voor heel veel mensen geldt dat zij in de coronacrisis op hun handen hebben moeten gaan zitten, denk aan alle horecaondernemers, clubeigenaren, detailhandel, noem maar op. Maar voor mij geldt dat ik twee keer zo hard moet werken, en ik moest al best hard werken."