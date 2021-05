Proef: vuilnismannen op bakfiets komen je afval aan de deur ophalen

Deze week begint in de Passeerdersgrachtbuurt een test met het ophalen van huisvuil op afspraak. Kleine elektrische bakfietsen rijden af en aan, om aan de deur gescheiden vuilnis op te halen en dat vervolgens op het Raamplein in grotere bakken te storten. Van daar gaat het afval met een vrachtwagen naar de haven voor verdere verwerking.

De gemeente wil op deze manier voorkomen dat er zware wagens blijven rijden over de zwakke kades en bruggen van de stad. Ook zal er geen huisvuil meer op straat te vinden zijn. Tot slot moet de test leiden tot een efficiëntere afvalscheiding. Alle bewoners krijgen daartoe speciale vuilniszakken. In Delft, waar al langer op deze manier afval wordt ingezameld, blijkt dat het scheiden bijna voor 100 procent goed gaat.

Bezwaren

Of die cijfers ook in Amsterdam te zien zullen zijn, is nog de vraag. In dit prille stadium blijkt er nog vooral veel weerstand. Joke woont aan de Passeerdersgracht. Ze moet in het nieuwe systeem in een app aangeven welk afval ze heeft, hoeveel ongeveer en wanneer de gemeente het kan ophalen. Maar ze stuit op allerlei bezwaren. "Ik moet een tijdslot van 3 uur afspreken en in die tijd net zo lang wachten totdat ze het vuil op komen halen." Ook de app kan op weinig enthousiasme rekenen. "Ik ga toch niet al mijn vuilnis bijhouden in een app? En wat doen ze dan met al die informatie?"

Een buurman in een straat verder op, vindt het niet extra luxe dat de vuilnis aan de deur wordt opgehaald. "Ik vond het juist heel luxe dat is alles lekker op straat kon zetten!" Over een half jaar gaat de gemeente evalueren. Hierbij worden ook andere proeven in de stad betrokken, zoals die met afvalboten op de Wallen.