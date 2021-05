Dodelijk slachtoffer steekpartij De Pijp is 64-jarige man uit Amsterdam, gedrag verdachte 'verward'

Het slachtoffer dat afgelopen nacht overleed na de steekpartij in De Pijp is een 64-jarige man uit Amsterdam. De man overleed ter plekke. De vier andere slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. De 29-jarige verdachte maakte volgens de politie 'een verwarde indruk'.

De vier gewonde slachtoffers zijn afzonderlijk van elkaar in de Ferdinand Bolstraat en omgeving neergestoken. De gewonden zijn tussen de 21 en 28 jaar oud. Drie van hen komen uit Amsterdam, een uit Haarlem. Er lijkt geen verband tussen hen te zijn.

Verward

Na de steekpartijen is een 29-jarige verdachte aangehouden. De politie heeft getuigen gesproken, enkelen van hen beschreven het gedrag van de man als verward. Vooralsnog lijken er geen aanwijzingen te zijn gevonden voor een terroristisch motief, maar de politie laat weten alle opties open te houden.

De verdachte is ook geen bekende van de politie, op enkele verkeersdelicten na. Wel wordt er onderzoek gedaan naar eventueel middelengebruik. Vannacht is zijn woning in Amstelveen doorzocht. Daarbij zijn gegevensdragers en een auto in beslag genomen.

Reactie driehoek

De zogeheten driehoek (gemeente, politie en justitie) is vandaag bij elkaar gekomen over de steekpartijen in De Pijp. Zij betuigen hun medeleven aan de nabestaanden van het dodelijk slachtoffer en wensen de gewonden een spoedig herstel. De gemeente laat weten sentimenten en eventuele onrust in De Pijp goed in de gaten te houden.