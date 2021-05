Woning Nolensstraat gesloten na aanhouding verdachte schietpartij Maassluisstraat

Burgemeester Halsema heeft een woning aan de Nolensstraat in Geuzenveld voor drie maanden gesloten. Woensdagavond hield een arrestatieteam in de straat een verdachte aan voor het doodschieten van een 27-jarige vrouw in de Maassluisstraat .

Na de inval vonden politiemensen explosieven, vuurwapens en munitie in de berging van de woning. Volgens de gemeente worden die explosieven en vuurwapens "doorgaans gebruikt bij ernstige misdrijven in het criminele circuit, waarbij in Amsterdam geregeld onschuldige slachtoffers vallen".

Na de vondst werd de Explosieven Opruimingsdienst van defensie (EOD) opgeroepen. Buurtbewoners moesten hun huis uit.

Eerder werd er al een explosief aangetroffen in de straat en eind maart vond er een explosie plaats. Dat laatste gebeurde volgens de gemeente bij het gezamenlijke portiek van het appartementencomplex.

Volgens Halsema is de openbare orde in de omgeving door de vondst van afgelopen woensdag in ernstige mate aangetast.