Explosieven in berging Nolensstraat konden hele complex "zeer ernstig" beschadigen

De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) heeft afgelopen woensdag ook ontstekers van explosieven gevonden na een inval in de Nolensstraat in Geuzenveld. Als de ontstekers waren samengevoegd met de ook aanwezige explosieven, waren ze voor direct gebruik geschikt.

Dat blijkt uit het sluitingsbevel van burgemeester Halsema. De politie heeft haar laten weten dat de totale explosieve kracht "voldoende was om het gehele pand, de aanwezige woningen en zijn inwoners zeer ernstige schade en/of letsel toe te brengen".

Dodelijke schietpartij

Woensdagavond viel een arrestatieteam van de politie een van de appartementen in het complex binnen. Dat gebeurde op verzoek van de recherche, die een verdachte van de dodelijke schietpartij in de Maassluisstraat, waardoor een 27-jarige vrouw omkwam, zocht. Deze verdachte werd in de woning in de Nolensstraat aangetroffen en opgepakt. In de berging bleken explosieven, vuurwapens en munitie te liggen, zo liet de gemeente gisteravond al weten.

In het sluitingsbevel staat meer informatie over de vondst van de wapens en explosieven. Zo ging het om meerdere automatische aanvalsgeweren en handvuurwapens. Daarnaast lagen er voorwerpen "waarvan bekend is dat ze door criminelen worden gebruikt om hun handelingen te verhullen en zich eenvoudiger toegang te kunnen verschaffen tot locaties en/of personen".

Explosies

In de straat vonden twee keer explosies plaats. Op 28 maart ging er vuurwerk af bij het gemeenschappelijke portiek van onder meer de bewuste woning en twee dagen later werd er een explosief geplaatst aan de balkonzijde van die woning. Die ging gedeeltelijk af en zorgde niet voor schade. De recherche vermoedt dat de woning beide keren het doelwit was vanwege "een langer lopend conflict in het criminele circuit".

De aanwezigheid van de wapens, munitie en explosieven kunnen volgens Halsema leiden tot onveiligheid voor buurtbewoners. Bovendien hebben buurtbewoners aangegeven bang en emotioneel te zijn. Sommigen hebben zelfs aangegeven te willen verhuizen, nadat ze woensdagavond hun huis uit moesten door de vondst van de explosieven.

Criminele loop

Het in beslag nemen van de wapens en explosieven is mogelijk niet voldoende, want volgens Halsema is het aannemelijk dat de bezitter van de wapens een bekende is in het criminele circuit. "Mogelijk is er een criminele loop naar het pand. Dit is ook mogelijk wanneer het criminele milieu ermee bekend is dat een wapen niet meer aanwezig is en de bewoner zijn bescherming dus kwijt is", stelt de burgemeester in het sluitingsbevel.

De sluiting geldt voor drie maanden en is gisteravond meteen ingegaan.