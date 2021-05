Stad NL V Biografie voor vechtsporter Bert Kops: "Ik ga met de billen bloot"

Dat de 58-jarige vechtsporter en ras-Amsterdammer Bert (ook wel Bertje) Kops geen alledaags leven leidt is een understatement. Alles daarover is nu te lezen in de biografie 'Kops'.

"Er staan dingen in die niemand weet eigenlijk, ook een beetje rotdingen die ik heb meegemaakt in het leven", zegt oud-worstelkampioen Kops in zijn sportschool aan de Weesperzijde. "Maar ja, ik dacht: ik moet gewoon met de billen bloot." Criminele circuit Vanaf zijn zeventiende werkte Kops op de Wallen als uitsmijter. Hij liet het criminele circuit net op tijd achter zich. Met dank aan zijn vader, vertelt hij. "Mijn pa die hield mij heel zwaar in de gaten en dacht: dit gaat niet goed met hem. We moeten een sportschool beginnen voor hem en dat is gelukt allemaal, perfect. Daar ben ik hem achteraf heel erg dankbaar voor."

Om te illustreren hoe gewoon het voor Kops was om in aanraking te komen met de politie vertelt hij een anekdote. "Een vriend uit mijn worstelteam, Melvin Witteveen, belde mij eens op en hij zegt: 'Bertje, wil je mijn getuige zijn?' Ik zeg: "Melvin, ik zit nu achter het stuur, ben aan het rijden, als ik thuis ben bel ik je op en dan stemmen we onze verhalen effe op elkaar af.' Zegt 'ie: 'Nee Bert, ik wil je gewoon vragen of je getuige wil zijn bij mijn huwelijk!'."