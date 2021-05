Toeristen maken er het beste van op verregende eerste Pinksterdag

Ondanks de regen probeerden toeristen en dagjesmensen in Amsterdam er het beste van te maken. In verband met de reisbeperkingen werd Amsterdam vooral bezocht door Nederlandse toeristen. "Wij gaan best redelijk", zegt manager Nico Evers van Hotel Jakarta op het Java-eiland. "Negentig procent van de mensen in het hotel is Nederlands."

"De mensen die hier logeren zijn heel erg blij, want die zijn het zat om thuis te zitten. Dat geeft ons dan ook weer heel veel energie", aldus de manager van Jakarta. De ontbijtlobby van het hotel in het Oostelijk Havengebied ziet er overigens best levendig uit. Gasten, allemaal met mondkapjes, lopen af en aan om het ontbijt af te halen. Sommigen in witte hotelbadjas die het loopje gebruiken om ook even in het zwembad te plonzen. Al met al heeft de stemming iets feestelijks in het hotel.

Fietsen

"Wij hebben fietsen meegenomen", vertelt een meneer die met een ontbijtpakket op weg is naar zijn kamer. "We komen uit het noorden en zijn een paar dagen in Amsterdam en we vinden het heerlijk", aldus deze Noorderling. Maar niet iedereen komt van ver.



"Ik woon gewoon hier in Amsterdam en houd vakantie in mijn eigen stad, heerlijk om weer eens ergens anders heen te kunnen", zegt een andere ontbijter. Dat er in de stad niet heel veel open is deert haar niet, ze geniet van de voorzieningen van het hotel.

Wandelen

Op het plein voor het Centraal Station kun je op een normale Pinksterdag over de hoofden lopen. Nu is het er rustig. Toch zijn er ook dappere dagjesmensen die de maatregelen en het slechte weer trotseren en de eerste Pinksterdag in Amsterdam doorbrengen. "Wij komen uit Groningen en waren in de buurt, dan ga je Amsterdam even bekijken", zegt een Groningse familievader. Dat er weinig open is vindt hij geen bezwaar want het plan is een lange stadswandeling te maken en af te sluiten op een terrasje.

Ieder weer is goed op een terras

Aan de Nieuwmarkt zijn bijna alle tafeltjes bezet en het plein is opvallend in trek bij de weinig buitenlandse toeristen die door Amsterdam zwerven. Belgen, Fransen en Duitsers, allemaal met de auto naar Amsterdam gereisd, zitten dik ingepakt op het terras want het is best fris en er valt regelmatig een bui.

Barry van den Berg van café del Mondo is blij dat het weer kan: "Het gejaag is een beetje voorbij, mensen worden wat losser en de menselijke maat keert terug en ik ben daar heel erg blij om." Dat de weergoden het laten afweten neemt hij voor lief.