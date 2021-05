Eind deze week droog weer en hogere temperaturen in de stad

Het is goed voor de tuin, maar qua weer leek in de stad leek de afgelopen weken meer op herfst dan op lente. De laatste week van mei voorspelt Weeronline beterschap. De temperaturen gaan omhoog, de zon is vaker te zien en het wordt droger.

Volgens het weerplatform wordt het in de loop van de week wordt het rustiger weer en klimt de temperatuur naar 20 graden. Volgend weekend is de kans zo'n 70% dat het 17 tot ruim 20 graden wordt, schrijft Weeronline. Ondanks dat de lente al een tijd bezig is hebben we het in de stad niet echt getroffen met de weergoden. Afgelopen tijd was het kwik vaak beneden peil.

Extreme hitte hoeven we vanaf juni nog niet te verwachten, het blijft eerder normaal weer. Het wisselvallige weer van de afgelopen weken lijkt volgens de site in ieder geval niet terug te keren