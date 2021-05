Cultuur NL V Dertien dichters brengen een ode aan de containerbaby in Zuidoost

Op 1 juni verschijnt de dichtbundel ‘'t Liefste Kind’, speciaal geschreven voor de baby die in februari werd aangetroffen in een ondergrondse afvalcontainer in Zuidoost. Dertien bekende dichters brengen daarin een ode aan het pasgeboren kind.

De baby, die op 21 februari in een vuilcontainer aan de Meernhof was gedumpt, werd ontdekt door een buurtbewoner. De toegesnelde politie en brandweer heeft het kind gered. Het voorval maakte veel emotie los. Ook Pieter Stroop van Renen werd erdoor geraakt. Hij schreef er meteen een gedicht over. “Het gevoel overheerste dat dit niet zou moeten hóeven gebeuren; ieder pasgeboren kind moet welkom en veilig zijn, iedere pasgeboren baby is immers het liefste kind van de wereld”, vertelt Stroop over zijn gedicht ''t liefste kind', dat daags na het gebeuren viraal ging.

Pieter Stroop van Renen leest voor bij de vuilcontainer waar de baby gevonden werd - AT5

Samen met radio-presentator Margriet Vroomans ontstond het idee om een poëziebundel samen te stellen en de gedichten te combineren met mooie slaapliedjes. Stroop benaderde daarop diverse bekende dichters, schrijvers en theater-makers voor een bijdrage. Ook burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb schreef een gedicht. Burgemeester Femke Halsema heeft het nawoord geschreven. Een welkomstgeschenk voor álle baby's Een van de dichters die Stroop benaderde was Hannah van Binsbergen. “Het idee dat de bundel een welkomstgeschenk moest worden voor alle baby's in het algemeen, sprak mij heel erg aan. Mijn gedicht gaat over wat je zou zeggen tegen een pasgeboren baby als ‘ie je zou begrijpen." Kijk hieronder naar Hannah van Binsbergen die haar gedicht ‘Eerst’ voorleest.

AT5

Hagar Peeters trok zich niet alleen het lot van de baby aan, maar ook dat van de moeder. “Er wordt altijd verwijtend naar de moeder gekeken. Maar dat vind ik veel te makkelijk, want als de omstandigheden anders waren geweest dan was die vrouw niet in die situatie terecht gekomen”, vertelt ze over haar bijdrage. Kijk hieronder naar Hagar Peeters die haar gedicht ‘Voor een voldragene ’ voorleest.

AT5

De opbrengst van die bundel komt ten goede aan Stichting Beschermde Wieg die vondelingenkamers beheert.