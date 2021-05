Eerste nachttrein uit Wenen vertrokken naar Amsterdam

Na meer dan vier jaar is het eindelijk zo ver: Amsterdam is weer deel van het Europese netwerk van nachttreinen. Rond 10.45 in de ochtend komt de eerste nachttrein vanuit Wenen het Centraal Station binnenrijden. Hiermee is de dagelijkse verbinding met Oostenrijk officieel van start.

De nachttrein, genaamd Nightjet, rijdt dagelijks van Amsterdam naar Wenen, via Utrecht, Arnhem, München en Innsbruck. In totaal kunnen er vijfhonderd passagiers in de trein, die kunnen kiezen voor privé slaapcabines met badkamer.

Klimaatvriendelijk

Aan boord van de nachttrein, genaamd Nightjet, zit onder andere de Oostenrijke minister van Klimaat en Mobiliteit. De trein wordt verwelkomd door NS-bestuurder Marjan Rintel en demissionair staatssecretaris (Infrastructuur) Stientje van Veldhoven.

Volgens de NS is de nachttrein een meer klimaatvriendelijke optie voor internationale reizen. De verwachting is wel dat er de komende jaren nog niet genoeg tickets verkocht zullen worden om winst te maken. Nachttreinen zijn daarom vaak afhankelijk van Europese subsidies.

Uitgesteld

Eigenlijk zou de nachttrein al in december vorig jaar gaan rijden, maar dat werd door corona uitgesteld. Oostenrijk is op dit moment nog wel een 'oranje' gebied, wat betekent dat het wordt afgeraden om hier naartoe te reizen als dat niet noodzakelijk is.