Stad NL V Tina Thijmen is non-binair: "Ik leerde dat ik niet hoef te kiezen"

Vorige week kwam de Amerikaanse popster Demi Lovato naar buiten als non-binair. En ook rockmuzikant Raven van Dorst zei onlangs klaar te zijn met het hokje van man of vrouw. Wat is het effect van de coming-out van bekende personen voor Amsterdamse non-binaire jongeren? De 24-jarige Tina Thijmen is er blij mee: "Ik leerde dat ik niet hoef te kiezen, ik kan gewoon mezelf zijn."

"Ik voel me man en vrouw en juist daarom vind ik non-binair ook zo'n fijn woord omdat het allebei is en tegelijkertijd geen van beiden." Tina Thijmen Oosterbaan vindt de media-aandacht voor coming-outs van non-binaire beroemdheden hard nodig. "Rolmodellen zijn heel belangrijk", zegt de 24-jarige student Engels. "Ik leerde acteur Thorn Roos de Vries uit Spangas kennen. Die was de eerste non-binaire persoon die ook een beetje uit kon leggen wat het is." Toen viel het kwartje.

Tina Thijmen Oosterbaan

Tina Thijmen noemt zich sinds kort non-binair. "Daarvoor dacht ik: je bent man òf vrouw. maar toen ik me niet helemaal man voelde en make-up ging dragen, mijn haar liet groeien en wel eens een jurk aan wou dacht ik: "Dan moet ik een vrouw zijn". Maar in transitie wilde die niet. "Dat voelde ook niet goed. Door mijn rolmodel Thorn Roos dacht ik: er zijn ook andere opties. Je hoeft niet te kiezen, ik kan gewoon mezelf zijn. Lachend: "Ik ben sowieso niet zo goed in kiezen."

Acteur Thorn Roos de Vries (links)

"Het is belangrijk dat er meer media aandacht is voor mensen die non-binair zijn", zegt Femke Hurkmans van Transgender Netwerk Nederland. Hurkmans, die zich ook als non-binair identificeert, ziet het als een stap in de richting van acceptatie. "Je weet dat je niet alleen bent. En dat de maatschappij zich er meer op inricht zoals met genderninclusieve toiletten en bij het invullen van formulieren. Dat je ook een 'x' kunt invullen in plaats van alleen een 'm 'of 'een 'v'. Sekse, genderidentiteit, genderexpressie en geaardheid. Hoe zit het allemaal? Kijk naar de uitleg in onderstaande video:

AT5

"Maar de media-aandacht heeft ook een keerzijde", ziet Hurkmans. "Het genereert ook meer haat comments. Mensen vinden het idioot of een hype. Dus er moet nog wel wat gebeuren om het genormaliseerd te krijgen." Tina Thijmen merkt het ook op straat. "Eerst fluiten ze dan naar me maar als ze dan zien dat ik geen vrouw ben, dan worden ze boos. Ik heb wel eens gehad dat iemand voor me op de grond spuugde". M, V, X of ... Als het aan Hurkmans ligt mag de 'm', 'v' of 'x' helemaal uit het paspoort verdwijnen. "Alleen voor een dokter is het relevant om te weten wat voor organen je hebt. Tina Thijmen: "Waarom zou bijvoorbeeld een bank moeten weten of je een 'm' of een 'v' bent? Als het gaat om mijn presentatie naar de buitenwereld, die zie je, dus dat hoef je niet op te schrijven. En wat er in mijn broek zit gaat niemand wat aan."