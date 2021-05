Voormalig president motorclub Satudarah Etou's Belserang (46) overleden

Satudarah werd in 2018 verboden door de rechter omdat de club "een gevaar voor de openbare orde zou vormen". Bij Satudarah zou een "cultuur van geweld" heersen die "ontwrichtend was voor de maatschappij".

Gwenette Martha

In 2011 ontsnapt Belserang aan een moordpoging. Verdachten van die moordpoging, Lucas Boom en Jaïr Wessels, worden zelf geliquideerd in 2015 en 2017.

Ook ging Belserang in zijn jeugd om met crimineel Gwenettte Martha, beiden zaten in jeugdbende 'Jongens uit Zuid'. Martha werd in 2014 geliquideerd in Amstelveen. Ter ere van hun vriendschap organiseerde Belserang toen een afscheid.

Belserang liep al langer rond met onder andere suikerziekte. Uiteindelijk is hij overleden aan een hartstilstand.