Cameratoezicht in K‐buurt in Zuidoost na meerdere geweldsincidenten

Burgemeester Halsema heeft besloten per direct cameratoezicht in te stellen in de K-buurt in Zuidoost. Het plaatsen van het cameratoezicht is volgens Halsema 'noodzakelijk' voor het herstellen van de openbare orde. Onlangs raakte een peuter van twee jaar oud gewond door een verdwaalde kogel nabij station Kraaiennest.