Kat lift mee met busje en belandt na rit van 145 kilometer in Amsterdam

De vermiste kater Gizmo is maandagnacht teruggevonden op de grachtengordel in Amsterdam, op ongeveer 145 kilometer afstand van zijn woonplaats Hengelo. De kat was al 2,5 maand vermist, maar afgelopen maandag was de emotionele hereniging met zijn baasje. "Het was een kippenvelmomentje."

Baasje David Snoeij had Gizmo eigenlijk al opgegeven; ze hadden al meerdere keren bericht gekregen dat hun kater was gevonden, maar elke keer bleek dat het om een andere kat ging. Na het telefoontje stapten de vader, moeder en dochter direct in de auto in en reden naar Amsterdam.

Uiteindelijk werd besloten de kat mee te nemen. Online stuitten ze op een bericht waaruit bleek dat een meneer uit Hengelo zijn kat al sinds maart kwijt was. "De staart van de kat was half geamputeerd, net als bij deze kat, dus het moest wel een match zijn." Na het telefoontje met de gegevens van de chip, belden de eigenaren terug.

Bij aankomst checkten moeder en dochter of de kat gechipt was. Dat was zo, alleen bleek de chip uit Hengelo te komen. "We dachten eigenlijk dat de informatie niet meer klopte en wegens een verhuizing naar Amsterdam nog niet was omgezet." Celine belde desondanks naar het telefoonnummer van de chip, maar er werd niet opgenomen.

Celine draaide op dat moment samen met haar moeder de nachtdienst. Een ronddwalende en miauwende kat is niet per se reden om midden in de nacht op stel en sprong de ambulance in te springen. "Zoiets komt wel vaker voor." Toch zaten beiden met een onderbuikgevoel en ze besloten een kijkje te nemen.

"Het was bijna niet te geloven. We dachten: 'Dit is hem echt'"

Moeder en dochter wilden de hereniging niet missen, dus nadat hun dienst voorbij was besloten ze het gezin op te wachten. Toen Snoeij binnenkwam, wist hij het meteen: "Het was bijna niet te geloven. We dachten: dit is hem echt. We hebben onze kat weer terug."

Ook Celine is blij dat ze herenigd zijn: "Het was zo leuk en geweldig. Het komt niet altijd voor dat iemand direct de auto instapt als we de kat terugvinden, maar deze mensen konden niet wachten." Volgens de medewerkers van de dierenambulance was het weerzien een collectief kippenvelmomentje en pinkten ze gezamenlijk een traantje weg.

Busje

Hoe de kater op de grachtengordel is beland, is niet helemaal duidelijk. De ambulancemedewerkers denken niet dat Gizmo zelf op pad is gegaan. Celine: "Het is geen wandeling geweest, hij heeft waarschijnlijk gewoon de auto gepakt."

Ze vermoedt dat hij in een Post NL-busje is gaan snuffelen en toen per ongeluk is meegereden. "In de ambulance miauwde hij heel hard. Dus hij moet in een groter busje zijn gestapt, anders had iemand hem wel gehoord."

De eigenaar wil meegeven dat hij zijn kat zonder chip nooit meer had teruggezien."Er zijn zoveel katten die niet zijn gechipt en als er dan zoiets gebeurt, zie je je kat nooit meer terug." Dankzij de chip, de melders en de dierenambulance heeft de familie Snoeij Gizmo weer terug.