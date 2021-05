UMC sluit één van de drie covid-afdelingen: 'De dag waarvan je heel lang hoopte dat die zou komen'

Het aantal coronapatiënten op de IC blijft teruglopen in ziekenhuizen in de stad. Op het dieptepunt van deze crisis lagen er 38 patienten op de IC van het Amsterdam UMC. Deze week zijn het er 24. Door de afname sluit het UMC één van de drie covid-afdelingen. Ziekenhuizen maken zich alvast klaar voor een inhaalslag van de reguliere zorg, maar de druk op het zorgpersoneel blijft groot.

''Het is geweldig nieuws'', zegt Susanne Heijmerberg, hoofdverpleegkundige op de IC van het Amsterdam UMC. ''We hebben deze week van de drie cohortafdelingen, waar de covid-patienten liggen, één kunnen sluiten. De dag waarvan je heel lang hoopte dat die zou komen."

Gemiddelde leeftijd neemt af

Het aantal patiënten dat met een coronabesmetting wordt opgenomen, loopt al enkele weken terug. Ook de gemiddelde leeftijd van IC-patiënten is steeds lager, nu steeds meer ouderen zijn gevaccineerd. ''Het is echt een heel erg groot verschil'', vertelt Heijmerberg. Deze maand zijn vijftigers de grootste groep.

Het is voor de hoofdverpleegkundige op de IC hét bewijs dat vaccineren helpt. ''Ik geloofde al heilig in vaccineren, maar ik zie het nu ook.'' Ze ziet dat de druk op de ziekenhuizen afneemt, maar nog steeds hoog is. Door corona moest de reguliere zorg worden afgeschaald, en die achterstand wordt nu langzaam ingehaald. ''Maar niet alleen de planbare zorg neemt weer toe. Nu de wereld weer opengaat, gaan mensen ook weer meer de straat op. Dat zorgt bijvoorbeeld voor meer verkeersongelukken.''

Dat betekent dat de zorgverleners onverminderd door moeten, maar eerst lijkt er nu ook tijd te zijn voor vakantie.''Daar zijn we ook echt aan toe'', aldus Heijmerberg.