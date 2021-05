Man gaat medewerker brillenwinkel Rokin te lijf met kettingslot, politie toont beelden verdachte

De politie is op zoek naar een man die op 18 maart een medewerker van een brillenwinkel aan het Rokin heeft mishandeld. De verdachte denkt in eerste instantie ongezien weg te komen nadat hij een bril in zijn jaszak heeft gestopt, maar als hij buiten wordt aangesproken, gaat hij de medewerker te lijf met een kettingslot.

AT5

In Bureau 020 toont de politie camerabeelden van de verdachte, die zich voordoet als een geïnteresseerde klant bij de opticien. Hij loopt die bewuste donderdagmiddag de winkel binnen, desinfecteert zijn handen en loopt vervolgens verder het pand in. Bakje met zonnebrillen "Vanwege COVID gebruikt de winkel speciale bakjes waar klanten brillen die ze gepast hebben in kunnen terugleggen. Zo kunnen ze vervolgens gedesinfecteerd worden. Een medewerker geeft de verdachte zo'n bakje, waarop hij alvast een gepaste bril legt", vertelt politiewoordvoerder Marijke Stor. Terwijl de medewerker bezig is met een andere klant glijden de ogen van de verdachte door de rekken met brillen. Af en toe kijkt de man om zich heen, waarschijnlijk om te zien waar de medewerker zich op dat moment bevindt. "De verdachte zet één van de zonnebrillen op om te zien hoe hij staat en legt hem vervolgens in het bakje. Om het daarna snel weer te pakken en in zijn jaszak te stoppen."



De man geeft het bakje terug aan de medewerker en loopt daarna de winkel uit. Buiten staat zijn fiets maar rustig wegrijden, zit er niet in. Een andere medewerker heeft namelijk gezien dat de man zonder te betalen de winkel heeft verlaten. Als het personeelslid wil voelen aan de rechter jaszak van de verdachte, geeft de man de bril terug.



"Dan gaat het mis. De medewerker zegt dat de man is aangehouden, die haalt vervolgens uit met zijn kettingslot en raakt hiermee de medewerker is zijn gezicht. Er ontstaat een worsteling waarbij de verdachte ten val komt, maar uiteindelijk toch weet te vluchten. De mishandeling staat ook op beeld, maar die beelden zijn heftig en laten we dus niet zien. Daarom roepen we iedereen op om goed naar de beelden uit de winkel te kijken, daar staat de verdachte duidelijk op", aldus Stor.