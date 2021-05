Politie geeft beelden vrij van duo dat telefoonwinkel overvalt in Bos en Lommer

"Zodra de overvallers de medewerker zien, roepen ze dat de kluis geopend moet worden. Eén van de overvallers houdt een groot mes op een dreigende manier voor de medewerker. Die houdt de overvallers bij hem weg door te roepen dat ze afstand moeten houden", vertelt politiewoordvoerder Marijke Stor in Bureau 020. Het personeelslid verzamelt briefgeld uit de kassa en stopt het in de tas die de overvallers hebben meegebracht. De twee roepen nogmaals dat ze geld en telefoons willen, uiteindelijk gaan ze de winkel uit. De medewerker rent nog achter de twee aan, maar dat levert niets op.

Zwarte mondkapjes

De verdachte die als eerst de winkel binnenkwam, droeg een zwarte jas, een zwart mondkapje en zwarte handschoenen. Verder had hij een lichtgrijze joggingbroek van Nike aan, zwarte sokken en witte schoenen, ook van Nike. Hij had een donkerkleurige tas bij zich van het merk 'Quechua' en dus een zilverkleurig mes.



De andere verdachte droeg een zwarte jas van het merk 'The North Face', een zwart mondkapje en zwarte handschoenen met een wit Nike-logo erop. Verder droeg hij een grijze broek en gekleurde sportschoenen. Ook hij had dus een groot mes bij zich.



"Wij willen graag weten wie deze overvallers zijn. Ze zijn helaas slecht herkenbaar door hun gezichtsbedekking, maar wellicht dat iemand ze herkent aan hun kleding, de sporttas of de combinatie van de twee", aldus Stor.