Stad NL V Het Slavernijverleden van Amsterdam: “Ik zou dan een pond aan schelpen waard zijn!?”

Drie eeuwen lang was Amsterdam nauw betrokken bij slavenhandel en slavernij in koloniën in Azië en het Atlantisch gebied. Hoe zie je dit slavernijverleden terug in onze stad? En hoe groot was het aandeel van Amsterdam in de internationale slavenhandel? In aanloop naar Keti Koti, de jaarlijkse viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli, kruipen Amsterdamse middelbare scholieren voor AT5 in de huid van journalist om de antwoorden op deze vragen te vinden. In de eerste aflevering onderzoeken leerlingen van het Hyperion Lyceum de vondsten uit de bodem van het Rokin.

Kaurischelpjes Want in deze bodem vond stadsarcheoloog Jerzy Gawronski tijdens graafwerkzaamheden voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn zogenaamde kaurischelpjes. Wat doen deze slakkenhuisjes afkomstig uit de Indische Oceaan in onze drassige bodem? Hoe kwamen ze hier terecht, wat was hun functie en wat hebben ze met slavernij te maken? Flint, Maryam en Tristan van het Hyperion Lyceum hebben alleen maar meer vragen.

Opgravingen Rokin 2005

Kaurischelpjes

Maryam, Tristan en Flint

Quote "Meestal vernoem je een straat toch naar iets waar je trots op bent?" Flint

De antwoorden op deze vragen brengt ze op verschillende plekken in de stad waarbij ook historicus Karwan Fatah-Black de leerlingen op sleeptouw neemt. Hoe valt deze geschiedenis terug te zien in het straatbeeld en hoe gaan we daarmee om? Zo vertelt Karwan de leerlingen over het schip de Winthont dat in 1724 gebruikt is om tot slaaf gemaakte mensen te vervoeren. "Meestal vernoem je een straat toch naar iets waar je trots op bent?" vraagt Flint zich af. "Op het moment dat de vernoeming plaatsvond hadden ze niet door dat dit ook de naam van een slavenschip was" aldus de historicus.

Het Slavernijverleden van Amsterdam In deze zesdelige documentairereeks onderzoeken leerlingen van verschillende Amsterdamse middelbare scholen hoe de sporen van ons slavernijverleden vandaag de dag terug te vinden zijn in de stad. Naast het Hyperion Lyceum doen ook het Metis Montessori, OSB, Hervormd Lyceum West, het Sint Ignatius Gymnasium en de Amsterdamse Mavo mee.