16 coronabesmettingen volgens GGD te linken aan kampioensfeest Ajax

Dat meldt de voorzitter van de veiligheidsregio, burgemeester Femke Halsema, in een brief aan de gemeenteraad.

Van deze 16 gaven 3 mensen aan tijdens hun besmettelijke periode bij de kampioensbijeenkomst te zijn geweest, maar waarschijnlijk al eerder elders te zijn besmet. Van de overige 13 positief getesten is het feest de meest aannemelijke bron voor hun infectie, aldus de GGD. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal hoger door het gebruik van zelftesten, denkt de gezondheidsdienst.

Weekcijfers

Het aantal coronabesmettingen in de regio Amsterdam is ondertussen behoorlijk gedaald. In de week van 17 tot en met 23 mei werden twintig procent minder positieve coronatests geregistreerd.

Dat valt op te maken uit de weekcijfers van de GGD Amsterdam. De regio bestaat naast Amsterdam ook uit Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Alleen in laatstgenoemde gemeente bleef het aantal besmettingen ongeveer gelijk, in de andere randgemeenten is er ook sprake van een daling.