Festivalzomer met vraagtekens in aantocht: "Organiseren met handrem erop kan niet"

De festivalzomer staat voor de deur en veel jongeren willen dolgraag weer feesten. Er is goede hoop dat festivals in september door kunnen gaan, maar of het echt zover gaat komen is nog niet zeker. JoJo Pors en Lisa Xiu Kok (camera) van Wij Zijn Amsterdam peilden bij feestgangers en een organisator hoe zij deze zomer voor zich zien.

Een vergunning voor vijfduizend gasten is inmiddels binnen voor Diego van der Velden van MEB Events. Als alles volgens plan verloopt dan kunnen festivalgangers op 5 september genieten van de eerste editie van het Viral Festival, een urban festival op Zeeburg. "Bij dat groene gebouw daar is de entree. En hier komen dan de eerste lockers en de eerste bar", laat Diego zien. De plattegrond is er dus al en ook hebben de eerste artiesten hun medewerking al verleend. Toch is het organiseren van een festival dit jaar natuurlijk anders dan andere jaren. Veel festivals die oorspronkelijk gepland stonden voor juni zijn inmiddels al verplaatst. September lijkt haalbaar, maar honderd procent zeker is dat niet. Zo meldde onder andere BNR dinsdag nog dat evenementen mogelijk niet door kunnen gaan door een gebrek aan politieagenten.

"Op dit moment ben ik wel positief. Zeker als het iets later is in de zomer, want het gaat goed met de vaccinaties", vertelt een Vondelparkganger. Een andere jongere ziet het iets somberder in: "Ik denk eigenlijk dat de kans best wel groot is dat het niet doorgaat, dus ik heb mijn zinnen er niet opgezet." Zin om weer te feesten is er in elk geval volop. "Ik mis het om uit te gaan. Zeker op onze leeftijd wil je het naar je zin hebben." "Wij gaan er zelf gewoon van uit dat het doorgaat dit jaar", zegt Diego. "Een festival organiseren met een handrem erop daar doen we niet aan. Wij willen gewoon vol gas geven en zorgen voor de juiste beleving. En dat kan niet met een handrem. We gaan er voor de volle tweehonderd procent voor."