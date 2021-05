Mariabeeld in Oosterpark komt waarschijnlijk terug

Het lijkt erop dat het monument Lourdesgrot in het Oosterpark in oude staat wordt hersteld. Dat bleek vanmiddag tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Het Mariabeeldje dat in het monument stond is, waarschijnlijk in de nacht van 16 op 17 mei, gestolen. CDA-raadslid Diederik Boomsma vroeg Halsema vanmiddag om opheldering, mede omdat het stadsdeel zelf geen aangifte had gedaan. Het stadsdeel verwees naar Hotel Arena, dat eigenaar is van het Rijksmonument.

Halsema erkende dat het monument voor veel mensen van grote betekenis is. "Ik zal de eigenaar van Hotel Arena manen aangifte te doen." Volgens haar heeft het hotel zelf wel stappen ondernomen om het monument te laten herstellen. Het werd vorig jaar al vernield en toen heeft een kunstenaar het ook hersteld.

Mocht het hotel ondanks het verzoek van Halsema toch geen aangifte doen, dan zal de gemeente dat zelf doen. Ook kijkt Halsema of er maatregelen genomen kunnen worden om nog een vernieling te voorkomen. "Het kan natuurlijk niet een patroon worden, dat kostbaar religieus erfgoed vernield wordt."