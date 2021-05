GVB ziet reizigersaantallen halveren door corona

Het GVB heeft in het afgelopen jaar vanwege de coronacrisis ongeveer de helft minder reizigers vervoerd dan in 2019. Dankzij overheidssteun bleef het verlies beperkt tot 10 miljoen euro.

De enorme terugval in het aantal reizigers zorgde voor een enorme financiële tegenvaller voor het GVB, dat geen exploitatiesubsidie ontvangt. Dat verlies werd grotendeels gecompenseerd door de Rijksoverheid. Zonder die steun zou het verlies 137 miljoen euro zijn geweest, nu is dat 10 miljoen euro. Het totale resultaat komt hierdoor uit op 2,4 miljoen euro negatief.

Dat valt te lezen in het jaarverslag van het vervoersbedrijf. In het afgelopen jaar reisden er gemiddeld 491.000 mensen met het Amsterdamse openbaar vervoer. Het jaar ervoor waren dat er nog 938.000.

De compensatie van het Rijk blijft ook in de komende periode hard nodig, stelt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk. "Dankzij deze vergoeding konden we in 2020 nagenoeg een volledige dienstregeling rijden. Ook vielen er daardoor geen ontslagen. Deze zomer beslist het Rijk over een vergoeding voor de exploitatie van het ov in 2022, de beschikbaarheidsvergoeding. Deze is nog steeds hard nodig.”

Terugkeer reizigers

Zuiderwijk hoopt dat het aantal reizigers dit jaar nog terugkeert naar 'Amsterdamse aantallen'. "Met het stijgen van de vaccinatiegraad in heel Nederland en de versoepelingen die daarbij horen hopen we in de loop van het jaar weer toe te groeien naar Amsterdamse reizigersaantallen.“