Buurt is boos: boekenkast in Spaarndammerbuurt opnieuw in brand gestoken

De buurtboekenkast in de tunnel van het Westerpark naar de Spaarndammerbuurt is voor de tweede keer dit jaar in brand gestoken. Buurtbewoners zijn boos, maar zijn niet stil blijven zitten. Na een paar dagen stond er een nieuwe kast, gevuld met boeken. "Dat laat maar zien hoe belangrijk de boekenkast voor de buurt is."

In februari moest de buurtboekenkast in de Spaarndammerbuurt het ook al ontgelden. Snel daarna kwam er toen ook weer een nieuwe kast. Buurtbewoners reageren ontdaan dat hun kast opnieuw vernield is. "Het is heel zonde van de boeken," vertelt een buurtbewoner. "Het is juist zo'n leuk initiatief, waarvan ik niet kan begrijpen waarom dat vernield moet worden."

De boekenkast was geliefd in de buurt. "Heel veel mensen maken gebruik van de boekenkast. Het is ook echt een ontmoetingsplek en gezellig om een praatje te maken," vertelt een buurtbewoner. "Misschien moeten we maar geld inzamelen voor een stalen kast, ik weet het anders ook niet."