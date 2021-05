Veel Amsterdamse basisschoolleerlingen hebben corona achterstand ingehaald

Meeste Amsterdamse basisschoolleerlingen hebben van september 2020 tot en met januari 2021 een inhaalslag gemaakt, na achterstand te hebben opgelopen door de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door de afdeling Onderwijs, Informatie en Statistiek in opdracht van de Amsterdamse schoolbesturen.

Het onderzoek vond plaats op 167 Amsterdamse basisscholen, waarbij de leergroei in schooljaren van 2019 tot en met 2021 is vergeleken met de gemiddelde leergroei van de twee voorgaande schooljaren. Hiervoor zijn de toetsresultaten op de midden- en eindtoetsen van de Cito gebruikt. Een relatief grote groep is niet getoetst met vergelijkbare gestandaardiseerd toetsen en moet daarom nog onderzocht worden.

Nog grote verschillen

Uit de resultaten blijkt ook dat er nog steeds grote verschillen bestaan tussen scholen als het gaat om de gemiddelde leergroei van hun leerlingen. Scholen met een vergelijkbare groep kinderen laten soms een totaal verschillende gemiddelde leergroei van leerlingen zien.



Het onderzoek geeft verder geen mogelijke verklaring voor de grote verschillen tussen scholen. Wel ontvangen deelnemende scholen een rapportage voor eigen onderzoek.