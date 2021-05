Wethouder botst met Rijk over aanleg metro's

Amsterdam en het Nationaal Groeifonds zijn het verre van eens over de uitbreiding van het metronetwerk. De gemeente zet in op twee nieuwe lijnen: de Noord/Zuidlijn via Schiphol doortrekken naar Hoofddorp én een nieuwe verbinding tussen station Sloterdijk en Centraal. Het fonds vindt één lijn voorlopig wel genoeg, zo schrijft NRC. Het is nu de vraag of het geld wel vrij gaat komen.

AT5 / Luuk Koenen

Voor de verlenging van de Noord/Zuidlijn werd begin dit jaar 1.5 miljard euro toegekend vanuit het Nationaal Groeifonds. Dat geld is niet bedoeld voor het traject tussen tussen Centraal en Sloterdijk, ofwel de Kleine Ring, zo liet het fonds expliciet weten. Een wederzijdse afhankelijkheid tussen de verschillende lijnen is namelijk niet aangetoond, zo schreven ze. En dat is tegen het zere been van wethouder Egbert de Vries van Verkeer en Vervoer. In een brief aan de gemeenteraad schreef hij beide lijnen hoe dan ook aan te willen leggen. Hij kreeg bijval onder andere de NS, Schiphol, KLM, de gemeente Haarlemmermeer en de provincie. "Als het fonds straks onze plannen definitief goedkeurt, zeggen we: dank je wel voor het geld, dit is ons rekeningnummer, maar we houden vast aan ons oorspronkelijke plan", aldus de wethouder.

Het Nationaal Groeifonds Het Nationaal Groeifonds is in het leven geroepen op projecten te financieren die zorgen voor economische groei op langere termijn. Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.

Het fonds benadrukt op haar beurt dat de toegekende 1.5 miljard euro "niet zomaar voor iets anders kan worden gebruikt." En dus dreigt een patstelling waardoor het hele project mogelijk in gevaar komt. Lessen uit Noord/Zuidlijn Bovendien is het fonds nog niet tevreden over het plan om de Noord/Zuidlijn door te trekken. Met de enorme kostenoverschrijding en jarenlange vertraging nog vers in het geheugen moet eerst duidelijk worden wat de lessen hiervan zijn, voordat de lijn wordt doorgetrokken. Daarnaast ontbreken duidelijk passagiersprognoses, aldus het fonds. Het is aan een volgend kabinet en de Tweede Kamer om de knoop door te hakken.