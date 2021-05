Lieven 2-5: betaalbaar huren voor jongeren

Nina de Groot is blij met haar woning: ‘Als starter op de woningmarkt word je vaak aan je

lot overgelaten dus een woning zoeken in Amsterdam was bijna onmogelijk.’ Dit project

biedt een oplossing voor een grote groep jonge woningzoekers.

Levendige plek



Het gebouw is zo ontworpen dat het uitnodigt tot ontmoetingen. In het ontwerp hebben Arons

en Gelauff architecten de woningen gecentreerd rondom de grote binnentuin en dat geeft

een campusachtige sfeer. Lieven is nu al een levendige plek. Er worden veel activiteiten

georganiseerd door en voor bewoners én voor de buurt. Er is een wasserette, een café en

een multifunctionele ruimte.



Na Lieven Fase 1 is Lieven Fasen 2 tot 5 nu opgeleverd en naar verwachting is het gehele

project in het voorjaar van 2023 klaar.

Stemmen



Wat vind jij? Is dit de winnaar van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2021? Breng je stem

uit op nieuwbouwprijs.nl