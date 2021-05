Life: woningen voor 50-plussers die samen volop in het leven staan

Het robuuste gebouw in de houthavens is ontworpen door architectenbureau VAN AKEN

en is qua uitstraling geïnspireerd op de Amsterdamse School stijl. Life bestaat uit 131

appartementen met een mix van koop, vrije sector en sociale huur rondom een

gezamenlijke binnentuin. Het gebouw huisvest ook een zorginstelling, een

huisartsenpraktijk en een fysiotherapeut.