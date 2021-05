Zuidoever: veel ruimte en 24-uurs zorg

Zuidoever bestaat uit 54 appartementen waar mensen wonen met dementie of een somatische

aandoening. In het ontwerp is rekening gehouden met zowel voldoende privacy als veel

fijne ontmoetingsplaatsen. Opvallend in de bouw is een grote met glas overdekte tuin waar

de bewoners veel vertoeven.

Licht en ruimte

Mevrouw Friedericy is te spreken over haar nieuwe woning. "Licht is alles hier en we

hebben veel ruimte." TANGRAM Architekten heeft het gebouw zo ontworpen dat er geen

doodlopende gangen zijn en bewoners altijd goed hun weg kunnen vinden naar de

gemeenschappelijke ruimtes.

Zuidoever is er op ingericht om aan te sluiten bij de wensen en interesses van de

bewoners en hoe zij gewend zijn hun leven te leven. Locatiemanager Barbara Voermans

vult aan: "Het is een bijzondere locatie voor mensen die het kunnen en willen betalen."

Stemmen

