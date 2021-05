Narva Eiland West - stijlvol wonen aan het water

In de Houthavens heeft elk eiland een eigen thema. Voor het Narva Eiland is dit ‘Vrijbuiters’. Bij het project Narva Eiland West zie je dat terug door de verschillende kleuren, materialen en gevelontwerpen van de woningen die variëren in grootte en breedte.

Klunder Architecten maakte 80 koopwoningen bestaan uit kadewoningen, herenhuizen,

appartementen en penthouses. Mede door de ondergrondse parkeergarage is er geen

autoverkeer in de straat en kunnen kinderen vrij buitenspelen.

Dorp in de stad

Aan de binnenkant waren de woningen zelf in te delen dus de huizen verschillen zowel van buiten als van binnen. Bewoner Tijntje Louwers vindt het net een dorp in de stad: ‘Alles wordt gedaan op straat.

Er wordt gevoetbald, gevolleybald, getafeltennist’ vertelt ze. In de zomer wordt er

gezwommen en deze winter hebben we zelfs kunnen schaatsen. "Net als alle nieuwbouw

in de Houthavens is ook dit project klimaatneutraal gebouwd."

Breng je stem uit



Wat vind jij? Is dit de winnaar van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2021? Breng je stem

uit op nieuwbouwprijs.nl