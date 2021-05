Amsterdamse wegen en sporen zijn nooit af: ''We proberen hinder voor reizigers zoveel mogelijk te beperken''

Wegen, sporen, tunnels... in en rond Amsterdam wordt altijd wel ergens aan gewerkt. Afzettingen en omleidingen zorgen dan ook voor de nodige irritaties bij Amsterdammers. Maar de stad moet nou eenmaal onderhouden worden. Om reizigers te helpen is er het platform Amsterdam Bereikbaar . Samen met verschillende partijen hebben ze één doel en dat is zorgen dat reizigers zo min mogelijk hinder ervaren van werkzaamheden aan weg en spoor.

''Amsterdam moet natuurlijk onderhouden worden. Het is een grote stad en er gebeurt van alles en het wordt ook steeds drukker. Dus vinden er allerlei projecten plaats om dat mogelijk te maken'', vertelt Gert Oosting van Amsterdam Bereikbaar. En waar is dat nou beter zichtbaar dan op het Stationsplein. Hier wordt al sinds 2018 gewerkt aan het project De Entree waarbij het hele gebied tussen de Kamperbrug en de Droogbak wordt vernieuwd.

''Het werk duurt zo lang omdat we moeten faseren. Want we kunnen niet zeggen we sluiten voor drie jaar alles af en gaan lekker aan het werk.''

''Dit project is natuurlijk al heel lang bezig'', vertelt Oosting tussen alle werkzaamheden op het Stationsplein. ''Het werk duurt zo lang omdat we moeten faseren. Want we kunnen niet zeggen we sluiten voor drie jaar alles af en gaan lekker aan het werk. Er moeten altijd mensen langs en de tram moet ook door blijven rijden.'' Dat betekent dat het werk is opgedeeld in fases zodat reizigers goed omgeleid kunnen worden.

Ook de A9 is zo'n project dat veel impact heeft op reizigers. '''We zijn hier bezig met de verbreding en verdieping van A9'', vertelt Ramses Külman van Rijkswaterstaat. ''In juli en augustus moeten we delen van de weg een aantal keer volledig afsluiten en dat zal impact hebben.''

Samenwerking tussen verschillende partijen

Bij dit soort afsluitingen is het belangrijk dat werkzaamheden op elkaar afgestemd worden, legt Külman uit. Rijkswaterstaat is dan ook een van de partijen die samen met de Provincie Noord-Holland, de Gemeente Amsterdam, ProRail en de Vervoerrgio onderdeel uitmaakt van Amsterdam Bereikbaar. ''Met elkaar proberen we al onze werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen zodat we goede omleidingsroutes kunnen geven. En voorkomen we dat reizigers gelijktijdig in verschillende werkzaamheden vastlopen.''