'David Neres gearresteerd in Brazilië na bezoeken illegaal feest'

Buitenspeler David Neres is volgens meerdere Braziliaanse media opgepakt door de politie na het bezoeken van een illegaal feest in São Paulo. Er zouden 124 mensen aanwezig zijn geweest.

Neres zou rond 02.00 uur lokale tijd gearresteerd zijn omdat het feest in strijd was met de coronamaatregelen in de São Paulo. Daar geldt namelijk een verbod op evenementen na 21.00 uur.

Volgens de Braziliaanse krant UOL is Neres niet de enige voetballer die gearresteerd werd, ook São Paulo-speler Robert Arboleda werd opgepakt. De twee voetballer zouden later weer zijn vrijgelaten en kunnen een geldboete verwachten.