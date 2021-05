Actiegroep Windalarm woedend om groen licht voor plannen windturbines

Actiegroep Windalarm reageert zwaar teleurgesteld op het feit dat de gemeenteraad donderdagavond instemde met het plan om verder onderzoek te doen naar windturbines in een aantal vastgestelde zoekgebieden. "We maken ons niet alleen zorgen om de windturbines, maar ook om de democratie."

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdagavond in met het plan van wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid) om verder onderzoek naar de plaatsing van de windturbines. Het is de bedoeling dat er in totaal zeventien turbines worden geplaatst in diverse gebieden, waaronder de Noorder IJplas en het Science Park. Er volgt nu een reflectiefase, waarin opnieuw met bewoners wordt gesproken.

De uitkomst van de stemming is een klap voor protestgroep Windalarm, die al maanden actievoert tegen de plannen. “Niet alleen maken we ons zorgen om de turbines, maar ook om de democratie", reageert Roel Scheffers namens de actiegroep. "De oppositie stond vrijwel machteloos, er lijkt geen dualisme meer waarin

wethouder of coalitie kan worden gecorrigeerd. Vrijwel alle moties, hoe redelijk en bescheiden ook, werden actief ontraden door de wethouder; dat is niet gezond."