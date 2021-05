Stad NL V EK on Tour moet kinderen meer laten bewegen: "Mannen doen heel erg dramatisch als ze pijn krijgen"

Jongeren kunnen deze zomer op verschillende plekken in de stad meedoen aan activiteiten rondom het EK. Doel is om jonge Amsterdammers wat meer te laten bewegen. Wij namen een kijkje op het Louis de Visserplein in Osdorp zijn, waar al flink wordt gescoord.

Het project is speciaal voor de kinderen en jongeren uit de buurt. In samenwerking met verschillende organisaties uit de stad zijn jongeren tot en met 25 juni welkom bij activiteiten. Ze kunnen bij diverse oefeningen punten scoren. De oefeningen hebben allemaal te maken met voetbal in verband met het EK. Het voetbaltoernooi begint officieel op vrijdag 11 juni. De openingswedstrijd, tussen Turkije en Italië, wordt gespeeld in Rome. De finale zal plaatsvinden in Londen, in het iconische Wembley Stadion.

Quote "Ik ben blij om ze ook weer eens buiten te zien, maar het gebeurt helaas nog te weinig" Ismail jaddi

Ismail Jaddi probeert de kinderen freestyle trucjes aan te leren. Denk aan een 'rondje om de wereld', de bal balanceren op je nek, voet of knie of een 'schaartje'. Ismail heeft zelf veel buiten gespeeld als jonge voetballer en was na schooltijd vaak al meteen weer buiten te vinden met een bal onder zijn arm. Voor Jaddi is het doel niet alleen het aanleren van technische trucjes, hij probeert ook een boodschap over te brengen. "In arme landen is het niet vanzelfsprekend dat je overal zomaar kunt voetballen." Naast dat jongeren meer gaan bewegen hopen de deelnemende organisaties dat kinderen zich ook inschrijven bij een sportvereniging. De gemeente probeert daar ondersteuning bij te geven. Als de jongeren in aanmerking komen voor een sportfonds hoeven zij meestal ook niets te betalen.