Knuppels, flessen en een tuinhark: Ajaxfans voor de rechter vanwege slagveld bij Schotse pubs

Terwijl het gros van de supporters donderdagavond 26 november de aftrap in spanning afwacht, beleeft een select groepje zo z’n eigen voorbeschouwing van de wedstrijd. Op camerabeelden is te zien hoe enkele tientallen fans - volgens justitie notoire hooligans - zich ongeveer een uur voor aanvang van het duel door de Schotse straten richting het stadion begeven.

"De groep viel klanten in de pub aan, waarbij ze iedereen die in de weg stond herhaaldelijk schopten en sloegen"

Eén van de pubs waar wordt gevochten is The Emerald Isle. Rond 19.00 uur die avond vallen in het zwart geklede personen de kroeg binnen. “De groep viel klanten in de pub aan, waarbij ze iedereen die in de weg stond herhaaldelijk schopten en sloegen”, beschrijft een getuige, die zelf ook gewond is geraakt.

Volgens diezelfde getuige, die zes hechtingen in zijn hoofd krijgt, schakelt de groep even later over op glazen, flessen en stenen. Enkele aanwezigen zouden gewapend zijn met gummiknuppels “van hetzelfde soort als waarmee de politie in het Verenigd Koninkrijk is bewapend.” De politie moet het doen met de getuigenverklaringen; er is geen camerabeeld uit deze pub beschikbaar.

In het zwart gekleed

Op straat hangen wel beveiligingscamera’s. Uit die beelden valt op te maken dat de groep supporters zijn weg vervolgt richting de volgende pub: Bar 67. Volgens de politie zijn sommige in het zwart geklede verdachten te herkennen als ze de kroeg binnengaan. Een andere camera registreert korte tijd later de groep supporters op een straathoek.

Weer een paar minuten later breekt de volgende vechtpartij uit, dit keer bij Hoops Bar. Als een aantal stamgasten naar buiten komt om poolshoogte te nemen, ontstaat er meteen een gevecht. Een getuige beschrijft hoe het personeel de deuren van de kroeg nog dicht proberen te houden, maar dat blijkt tevergeefs.

Verschillende supporters zijn volgens een getuige in het bezit van stangen. Eén iemand rent rond met een tuinhark. De glazen en flessen vliegen binnen het café in. De vechtpartij, die zowel binnen als buiten plaatsvindt, wordt vastgelegd door in totaal zes bewakingscamera’s. Op de beelden is te zien dat er over en weer met spullen wordt gegooid. Een aantal mannen gaat elkaar ook te lijf met stokken.