Les na tegelfiasco Noorderparkbad: "Ervaring aannemer in bouw van zwembaden noodzakelijk"

Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van raadslid Diederik Boomsma, fractievoorzitter van de CDA.

Niet vochtbestendig

Het binnenbad van het prijswinnende Noorderparkbad werd eerder dit jaar gesloten vanwege een renovatie. Dat omdat de tegels van het in 2015 geopende zwembad niet tegen warmte en vochtigheid konden, waardoor er vlekken en opbolling onstonden. De nieuwe tegelvloer, die wél tegen het klimaat in het zwembad kan, werd tijdens de lockdown gelegd.

"Er is bij de bouw van het zwembad een keuze gemaakt voor een vloertegel passend bij de uitstraling van het zwembad. Kort na uitvoering van de werkzaamheden bleken de vloertegels niet te voldoen aan de gestelde eisen om te gebruiken in een zwembadomgeving", schrijft de gemeente. Een onafhankelijk instituut gespecialiseerd in keramiek heeft daarna de tegels onderzocht en gaf aan dat de tegels vervangen moesten worden, maar dat zou veel tijd kosten en de opening uitstellen.

Waterafstotend

Daarom koos de gemeente voor de tweede optie: de tegels laten reinigen en waterafstotend maken. In 2018 bleek echter dat de tegels, ondanks de behandeling, opnieuw vocht opnamen waardoor vlekken en opbollingen ontstonden. "Daarop was het duidelijk dat de tegels alsnog rigoureus moesten worden vervangen. Aan de huisadvocaat is advies gevraagd of de kosten voor herstel konden worden verhaald op de aannemer. Het bedrijf dat in opdracht van de gemeente de diepimpregneer had aangebracht bleek inmiddels failliet."

De kosten van de aanleg van de tegelvloer was rond de 313 duizend euro. De gemeente en de aannemer hebben beiden de helft van de vervanging betaald.

'Ervaring noodzakelijk'

De gemeente zegt te hebben geleerd van het project. "De getrokken les uit dit project is dat bij de selectie van de aannemer en architect specifieke ervaring in de bouw van zwembaden noodzakelijk is, afwijken van bestek of kiezen voor goedkopere alternatieven niet ten koste mag gaan van de duurzaamheid van het zwembad en dat functionaliteit altijd voor uitstraling gaat."