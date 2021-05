Er kan weer gestemd worden: Nieuwbouwprijs 2021 van start

Wat vind jij het mooiste nieuwbouwproject in de stad? Wat vind jij belangrijk aan een woning? Duurzaamheid, de bouwstijl of de prijs? De stembussen van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs zijn weer geopend. Vanaf vandaag kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete nieuwbouwproject via nieuwbouwprijs.nl. De Nieuwbouwprijs is dé publieksprijs voor bouwend en wonend Amsterdam en wordt dit jaar voor de veertiende keer uitgereikt.

Op nieuwbouwprijs.nl stelt AT5 de 10 genomineerde projecten aan je voor. Naast bijzondere bouwstijlen zien we dit jaar uiteenlopende thema’s terug bij de genomineerde projecten.

Duurzaamheid en woningen tegen eenzaamheid

Zo gingen we in Noord langs bij de meest duurzame drijvende wijk van Europa. Daar drijven 46 huishoudens op 30 ecologisch gebouwde arken, bedacht en ontworpen door de bewoners zelf. In Nieuw-West kunnen straks 1200 jongeren betaalbaar huren in een groene, campus-achtige setting. Ook belangrijk voor de stad want aan een woning komen is niet gemakkelijk als starter. Aan een heel ander thema is gedacht in de Houthavens. Daar is een appartementencomplex gerealiseerd dat eenzaamheid tegengaat bij 50-

plussers.

Stemmen

Bekijk alle genomineerde projecten en geef je mening want de Amsterdamse nieuwbouwprijs is een publieksprijs. Architecten en ontwikkelaars kunnen het mooi hebben bedacht maar als Amsterdammer bepaal je zelf wat de mooiste, bijzonderste of belangrijkste nieuwbouw in je stad is. En dat al voor de 14e keer.