Bezoekers Fieldlab-feest al snel in extase: "Te gek om weer wat bass te horen"

Een paar honderd uitverkorenen mochten afgelopen nacht na maanden wachten weer eens losgaan in een club. En dat dat in de smaak viel, blijkt wel uit de foto's van het proefevenement in Club Shelter. Volgens de organisatie is het feest goed verlopen.

Het proefevenement in de A'DAM Toren bood plek voor 500 mensen, goed voor 50 procent van de capaciteit van de club.

"Het was te gek om na 14 maanden weer wat bass te horen, laat Duncan Stutterheim, eigenaar van club Shelter, weten. Hij is opgelucht dat de clubnacht goed is verlopen. "Het was leuk om te zien dat de beschroomdheid in één keer weg was. Mensen hingen meteen na binnenkomst om elkaars nek."

Dat de clubavond in trek was, bleek wel uit het aantal aanmeldingen: 25.000. De geselecteerde bezoekers moesten zich, net als bij andere Fieldlab-evenementen, van te voren laten testen en kregen een tag om hun nek, zodat hun bewegingen in de club konden worden bijgehouden.